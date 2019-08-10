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أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 10 - 8 - 2019

السبت، 10 أغسطس 2019 12:40 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 10 - 8 - 2019 ذهب
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 10-8- 2019، وسجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفا مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24"  180.60 ريال سعودى بما يعادل 48.14 دولار أمريكى.

وجاءت أسعار الذهب فى السعودية كالتالى:

أسعار الذهب عيار 24      180.60 ريال 48.14$
 
سعر الذهب عيار 22        165.55 ريال 44.13$
 
أسعار الذهب عيار 21       158.03 ريال 42.12$
 
أسعار الذهب عيار 18       135.45 ريال  36.11$
 
سعر الذهب عيار 14         105.35 ريال 28.08$
 
سعر الذهب عيار 12        90.30 ريال 24.07$
 
أسعار أوقية الذهب          5,617 ريال  1,497$
 
أسعار جنيه الذهب          1,264 ريال337.00$
 
أسعار كيلو الذهب       180,600 ريال 48,141$
 
 

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