أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 10 - 8 - 2019

كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 10-8- 2019، وسجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفا مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24" 180.60 ريال سعودى بما يعادل 48.14 دولار أمريكى.



وجاءت أسعار الذهب فى السعودية كالتالى: أسعار الذهب عيار 24 180.60 ريال 48.14$

سعر الذهب عيار 22 165.55 ريال 44.13$

أسعار الذهب عيار 21 158.03 ريال 42.12$

أسعار الذهب عيار 18 135.45 ريال 36.11$

سعر الذهب عيار 14 105.35 ريال 28.08$

سعر الذهب عيار 12 90.30 ريال 24.07$

أسعار أوقية الذهب 5,617 ريال 1,497$

أسعار جنيه الذهب 1,264 ريال337.00$

أسعار كيلو الذهب 180,600 ريال 48,141$