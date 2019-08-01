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مسؤولان أمريكيان: رصد إطلاق قذيفة جديدة من كوريا الشمالية

الخميس، 01 أغسطس 2019 10:00 م
مسؤولان أمريكيان: رصد إطلاق قذيفة جديدة من كوريا الشمالية قذيفة - أرشيفية
واشنطن (رويترز)

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قال مسؤولان أمريكيان، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية نفذت فيما يبدو إطلاقا جديدا لقذيفة، وإن المعلومات الأولية تشير إلى أنه مشابه لاختبارات سابقة أجرتها بيونجيانج.

وقال أحد المسؤولين، اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما، إن الإطلاق لم يشكل تهديدا على أمريكا الشمالية، مشيرا إلى أنه لم يتضح عدد القذائف التى أطلقت.

جاء ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى فى وقت مبكر من صباح، أمس الأربعاء، بعد أيام من إطلاقها صاروخين مماثلين فى 25 يوليو الماضى.

 

 


امريكا

كوريا الشمالية

بيونج يانج

صواريخ باليستى

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