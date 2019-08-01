سلطات فرنسا تعثر على رسالة مبايعة لـ"داعش" خلال التحقيقات فى حادث ارهابى

عثرت السلطات الفرنسية على رسالة مبايعة لتنظيم داعش وأسلحة فى إطار تحقيق مع 3 رجال بينهم اثنين فى السجن بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء فى فرنسا.

وذكر أحد المصادر أنه عثر على رسالة مبايعة داعش بحوزة الشخص غير المسجون، لكن مصدر آخر قال إن أحد المسجونين كتب الرسالة، وتم توجيه اتهام إلى الثلاثة رجال بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابى" وسجنوا للتخطيط لاعتداء.

وقالت المصادر، إن أحد الموقوفين هو زكريا الشاذلى (31 عاما)، الذى حكم عليه بالسجن 6 سنوات فى يناير 2016، لبقائه 6 أشهر فى سوريا منذ مطلع 2014.



