رئيس مجلس الشيوخ الباكستانى "سنجرانى" يفوز بالثقة رغم أنف المعارضة

إسلام آباد (أ ش أ)

فاز صادق سنجرانى، رئيس مجلس الشيوخ الباكستانى، اليوم، بثقة أعضاء مجلس الشيوخ.

وذكرت شبكة (أيه.بى.سى.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن زعيم المعارضة فى مجلس الشيوخ الباكستانى "رجاء ظفر الحق"، قدم اقتراحا بسحب الثقة من سنجرانى بهدف إقالته، غير أن نتائج التصويت السرى جاءت لصالح رئيس المجلس، حيث صوت 50 عضوا فقط لصالح إبعاد سنجرانى عن منصبه، فيما يستلزم القانون موافقة 53 عضوا على الأقل لإقالته.

ويرى المراقبون أن هذه النتيجة تعتبر مفاجأة غير متوقعة للمعارضة التى تسيطر على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ المكون من 104 مقعدا، غير أنها تعتبر فى ذات الوقت دفعة قوية لصالح رئيس الوزراء عمران خان.