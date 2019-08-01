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بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحث كوريا الشمالية على إجراء محادثات جادة مع أمريكا

الخميس، 01 أغسطس 2019 11:23 م
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحث كوريا الشمالية على إجراء محادثات جادة مع أمريكا ترامب وزعيم كوريا الشمالية
الأمم المتحدة (رويترز)

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دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، كوريا الشمالية إلى إجراء محادثات "جادة" مع الولايات المتحدة، وقالت إن العقوبات الدولية يجب أن تظل مطبقة بالكامل لحين تفكيك بيونجيانج لبرامجها النووية والصاروخية.

وصدر ذلك البيان عن الدول الثلاث، بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة عمليات إطلاق الصواريخ التى تجريها كوريا الشمالية.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس وهى بجوار نظيريها الفرنسى والألمانى: "العقوبات الدولية يجب أن تبقى مطبقة بالكامل لحين تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية".

وأضافت للصحفيين "من الضرورى أن يظهر مجلس الأمن موقفا موحدا فى احترام قراراته".

وقالت: "نحث كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات ملموسة صوب نزع السلاح النووى بشكل كامل وقابل للتحقق ولا يمكن التراجع عنه والمشاركة فى مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس ترامب وكيم جونج أون فى 30 يونيو"، فى إشارة للقمة التى عقدت بين زعيمى البلدين.

 

 


فرنسا

بريطانيا

كوريا الشمالية

المانيا

بيونج يانج

الاسلحة

صواريخ باليستى

صواريخ كوريا الشمالية

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