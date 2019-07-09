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5 إجراءات لمواجهة المخصبات الزراعية غير المطابقة للمواصفات.. تعرف عليها

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:19 م
5 إجراءات لمواجهة المخصبات الزراعية غير المطابقة للمواصفات.. تعرف عليها مخصبات زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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اتخذت وزارة الزراعة، عدد من الإجراءات لمواجهة المخصبات الزراعية غير المطابقة للمواصفات خاصة بعد انتشار مخصبات فى الأسواق لا ترقى بمستوى الإنتاج المصرح به .

وفيما يلى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة المخصبات الزراعية غير المطابقة للمواصفات:

  1. بدء التوسع فى 3 وحدات لزيادة إنتاج المخصبات الحيوية الزراعى لطرحها بالأسواق .
  2. طرح منتجات المخصبات المسجلة فى الجمعيات الزراعية بفاتورة معتمدة للمنتج.
  3. حملات رقابية مكثفة على مصانع ومنافذ وأسواق بيع المخصبات الزراعية وتحويل المخالفات للنيابة .
  4. أخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات.
  5. حظر بيع غير المسجلة من وزارة الزراعة بالمنافذ الأهلية والجمعيات.
  6. حملات للتعرف على مشاكل المزارعين تجاه أى مخصب تم تداوله دون الرجوع المختصين .

المخصبات الزراعية

الانتاج الزرعى

الجمعيات الزراعية

مخصب زراعى

المخصبات الزراعية الحيوية

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