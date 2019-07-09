5 إجراءات لمواجهة المخصبات الزراعية غير المطابقة للمواصفات.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

اتخذت وزارة الزراعة، عدد من الإجراءات لمواجهة المخصبات الزراعية غير المطابقة للمواصفات خاصة بعد انتشار مخصبات فى الأسواق لا ترقى بمستوى الإنتاج المصرح به .

وفيما يلى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة المخصبات الزراعية غير المطابقة للمواصفات: