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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية للوافدين

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:37 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية للوافدين نتيجة شهادات البعوث الإسلامية للوافدين
كتب لؤى على

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اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعهدى البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسى 2018/2019م.

 

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 28.3%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 432 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية 47.61%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 438 طالبًا وطالبة.

 

وجاء فى المركز الأول فى الشهادة الثانوية للبعوث الطالبة خولة إحسان منير، من دولة أندونسيا، وحلت فى المركز الثانى الطالبة مايوى واى، من الصين، بينما جاء فى المركز الثالث الطالب عبد الرحمن أبكر، من أفريقيا الوسطى.

 

وفى الشهادة الإعدادية حصلت الطالبة ماريا محى الدين، من الصومال، على المركز الأول، وحلت فى المركز الأول مكرر الطالبة هنئ مطيعة حميد، من أندونسيا، بينما جاءت فى المركز الثالث الطالبة ماوان تشينغ، من الصين.

 

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الوافدين الناجحين متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب، مطالبًا الطلاب الوافدين بالاستفادة من خدمات مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين التعليمية والتدريبة، بما يؤهلهم لمواصلة الدراسة بالتعليم الجامعى ويثرى ثقافتهم فى المجالات المختلفة.

 

يشار إلى أن الأزهر الشريف استحدث خلال العام الحالى مركز لتطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، تكون مهمته إعداد وتأهيل الطلاب الوافدين لغويًا وشرعيًا وثقافيًا؛ بهدف تخريج طالب أزهرى مسلم سفيرًا للإسلام فى شتى بلاد المسلمين.

 

 
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الازهر الشريف

البعوث الاسلامية

شهادات البعوث الإسلامية

الثانويه الازهريه

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