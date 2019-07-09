سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة الطاقة الذرية: اجتماع الأربعاء يناقش مدى التزام إيران بقرار مجلس الأمن

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:00 ص
وكالة الطاقة الذرية: اجتماع الأربعاء يناقش مدى التزام إيران بقرار مجلس الأمن مفاعل نووى _ صورة أرشيفية
/أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة الطاقة الذرية أن اجتماع مجلس محافظى الوكالة الطارىء سوف يعقد بعد غد الأربعاء فى مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأشارت الوكالة ، فى بيان الأثنين ، الى أنه من المتوقع أن يناقش المجلس عملية التحقق والرصد للنشاط النووى فى إيران فى ضوء قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 لعام 2015 ، ونوهت الى أن اجتماع مجلس المحافظين سيكون مغلقا أمام وسائل الاعلام.

يذكر أن الولايات المتحدة دعت الى هذا الاجتماع الطارىء بعد قيام ايران بتجاوز النسب المسموح بها فى تخصيب اليورانيوم ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الموقع فى عام 2015 وفشل الاتحاد الأوروبى وبقية القوى الدولية فى انقاذ الاتفاق خاصة مع اصرار الادارة الأمريكية على تطبيق حزمة مشددة من العقوبات على النظام الايراني.

 


وكالة الطاقة الذرية

إيران

قرار مجلس الأمن

أخبار ايران

النووى الإيرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. احتفالات جماهير تونس فى استاد الإسماعيلية بالتأهل لدور الـ8.. صور

شاهد.. احتفالات جماهير تونس فى استاد الإسماعيلية بالتأهل لدور الـ8.. صور

بسام راضى: الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد رئاسة القمة الأفريقية بالنيجر

بسام راضى: الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد رئاسة القمة الأفريقية بالنيجر

تألق × إثارة .. كيدال جينر تؤدى تحدى bottle cap challenge "فيديو"

تألق × إثارة .. كيدال جينر تؤدى تحدى bottle cap challenge "فيديو"

تفاصيل حرق نجار لشقة خطيبته بشبرا الخيمة..المتهم: انتقمت من أمها لأحرق قلبها

تفاصيل حرق نجار لشقة خطيبته بشبرا الخيمة..المتهم: انتقمت من أمها لأحرق قلبها

موعد مباراة تونس ضد مدغشقر في دور الثمانية بأمم أفريقيا 2019

موعد مباراة تونس ضد مدغشقر في دور الثمانية بأمم أفريقيا 2019

انتفاضة مصرية لاسترداد الآثار المسروقة.. القاهرة تكلف مكتب محاماة بريطانى لبحث ملف بيع قطع مصرية فى مزاد "كريستيز".. واللجنة القومية للآثار المستردة تستغرب من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها

انتفاضة مصرية لاسترداد الآثار المسروقة.. القاهرة تكلف مكتب محاماة بريطانى لبحث ملف بيع قطع مصرية فى مزاد "كريستيز".. واللجنة القومية للآثار المستردة تستغرب من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. استمرار احتجاجات الإسرائيليين من أصول إثيوبية.. حبس وزير التضامن الجزائرى الأسبق مؤقتا لاتهامه فى قضايا فساد.. وروسيا تعرب عن قلقها من تصرفات تركيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. استمرار احتجاجات الإسرائيليين من أصول إثيوبية.. حبس وزير التضامن الجزائرى الأسبق مؤقتا لاتهامه فى قضايا فساد.. وروسيا تعرب عن قلقها من تصرفات تركيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة