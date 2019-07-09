وزير السياحة الجزائرى: نتطلع لأن تصبح بلادنا وجهة رائدة للسائحين الأجانب

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قال عبد القادر بن مسعود وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائرى، إن الجزائر ستبقى دائمًا دولة منفتحة على مختلف الثقافات والأديان والتقاليد حول البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وتتطلع إلى أن تصبح وجهة رائدة للسائحين الأجانب.

وأضاف الوزير - خلال زيارته إلى دير "السيدة الأطلس" بتبحيرين بولاية المدية (شمال) - أنه "إلى جانب رمزية مكان العبادة المسيحى الذى يعد شاهدًا على التعايش الكامل بين المجتمعات والأديان المختلفة، زيارتنا اليوم تحمل رسالة سلام وتضامن إزاء المجتمعات الأخرى ورغبتنا فى تشجيع ظهور السياحة الثقافية التى يمكن أن تحقق قيمة مضافة للقطاع".

وقال "لقد حان الوقت للتخطيط لجولات سياحية ذات خاصية ثقافية قادرة على إبراز ثراء تراثنا وعرض بالتالى منتج جديد للسائحين"، مضيفًا أن الجزائر تزخر ولديها مؤهلات هامة تسمح لها بأن تصبح فى غضون سنوات قليلة وجهة رائدة للسياح الأجانب.