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وزير الخزانة المكسيكى يقدم استقالته بسبب "تعيين مسؤولين غير مؤهلين"

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:11 م
وزير الخزانة المكسيكى يقدم استقالته بسبب "تعيين مسؤولين غير مؤهلين" الرئيس المكسيكى لوبيز أوبرادور
أ ش أ

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أعلن وزير الخزانة المكسيكي كارلوس أورزوا، اليوم،الثلاثاء، استقالته من منصبه بسبب ما وصفه بتعيين مسؤولين غير مؤهلين عن طريق "أشخاص مؤثرين في الإدارة الحالية لديهم تضارب واضح في المصالح".

 

ولم يوضح كارلوس أورزوا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - المسؤولين الذين تحدث عنهم، إلا أنه أشار في خطاب الاستقالة إلى أن اختلاف الأيديولوجية يلعب دوراً في ذلك حيث قال أورزوا إن السياسة الاقتصادية ينبغي أن تكون "خالية من التطرف، سواء كانت يساراً أم يميناً".

 

واتهم وزير الخزانة المكسيكي المستقيل الرئيس لوبيز أوبرادور باتخاذ قرارات سياسية "بدون مبرر كافٍ".

 

ومن جانبه، أعلن الرئيس أوبرادور قبوله استقالة وزير خزانته إلا أنه لم يتحدث حول هذه الاتهامات، كما نصّب مساعد وزير الخزانة، أرتورو هيريرا، ليحل محله.

 


المكسيك

الرئيس المكسيكى

لوبيز أوبرادور

وزير الخزانة المكسيكى

استقالة

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