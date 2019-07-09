وزير التجارة اليابانى:ليس لدينا أى خطط لسحب القيود على التصدير

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أكد وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو اليوم الثلاثاء أن طوكيو ليس لديها أي خطط لسحب الضوابط والقيود التي فرضتها على التصدير.

وقال الوزير الياباني - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن هذه الإجراءات داخلية وضرورية من أجل التحكم بشكل صحيح في الصادرات، مشيرا إلى أنه لن يتم سحب هذه القيود حيث أنها تتفق مع قواعد التجارة الدولية.

وأضاف أن اليابان ستعقد اجتماعات مع كوريا الجنوبية لشرح هذه الإجراءات التي تم اتخاذها بالتفاصيل استجابة لطلب من سول .. ومن المتوقع إجراء هذه المناقشات هذا الإسبوع.

وكانت الخارجية الكورية الجنوبية قد طلبت مؤخرا من الحكومة اليابانية التراجع عن قرارها بشأن فرض قيود على بعض الصادرات، حيث اعتبر المتحدث باسم الوزارة كيم إن تشول قرار طوكيو مؤسفا للغاية ومن شأنه أن يؤثرسلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين.