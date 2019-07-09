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هيئة ميناء دمياط تعلن حركة السفن وتداول الحاويات الصادر والوارد اليوم

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:13 م
هيئة ميناء دمياط تعلن حركة السفن وتداول الحاويات الصادر والوارد اليوم الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبلت 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر هيئة الميناء عدد 635 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36040 من البضائع العامة منها عدد 62 سيارة نقل محملة بـ2875 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 15328، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23232 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1072 طن رمل و22571 طن يوريا و500 طن ملح و1850 طن فوسفات و1050 طن أرز و500 طن كلوريد الكالسيوم، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 153 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 87 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1237 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16402 طن حديد و6219 طن أرز و4915 طن قمح و4597 طن خشب و800 طن زيت و2907 طن سكر و550 طن ذرة و5800 طن كسب صويا.


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دمياط

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