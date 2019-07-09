هيئة قضايا الدولة تمنح أسرة الشهيد عمر القاضى عضوية ناديها

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة، بأنه أثناء قيام المستشارين أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة بإجراء المقابلات الشخصية لتعيين خريجى دفعة 2017 فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة تبين استشهاد عمر إبراهيم كمال القاضى المتقدم لتلك الوظيفة.

وأوضح محمد، أنه فى لمسة وفاء من هيئة قضايا الدولة، فقد أصدر المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة القرار رقم 163 لسنة 2019 بمنح أسرة الشهيد (الوالد والوالدة والأخ الشقيق) العضوية الشرفية بنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة وفروعه بالمحافظات، ومنح أسرة الشهيد درع الهيئة تقديرا لروح البذل والعطاء وتكريما لروح الشهيد، ونص القرار على أن يتم العمل به اعتبارا من اليوم.