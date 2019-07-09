نقيب الزراعيين: نستهدف تعظيم الدور الوطنى للمهندسين لتحقيق الأمن الغذائى

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بحضور الدكتور الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، التجديدات بنادي الزراعيين بمدينة نبروه، والذى يقدم الخدمات الاجتماعية للمهندسين الزراعيين بنبروه، وذلك بحضور المهندس سعد فرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، ووكلاء وزارة التموين والأوقاف والتضامن الاجتماعي والقمص صليب عاطف راعي كنيسة نبروه والقيادات النقابية.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن تطوير القطاع الزراعي أحد "هموم" الوطن، وهو ما يدفع النقابة إلي مساندة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ سياسات إصلاحية لتطوير العمل الزراعي، حتي ينعكس علي تحقيق الامن الغذائي للمصريين كأحد أدوات الاستقرار الاقتصادي، موضحا أن إفتتاح تجديدات نادي نبروه، تأتي ضمن خطة تنفذها النقابة لتطوير الأندية التابعه لها، لتقديم أفضل الخدمات وتحسين أداءه هذه الأندية.

وأضاف "خليفة"، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه تم خلال لقاءه محافظة الدقهلية استعراض الدور الوطني للمهندسين الزراعيين علي مستوي الجمهورية وخاصة دور المهندسين الزراعيين في محافظة الدقهلية والذين يبذلون الجهد ليل نهار بجانب أهالينا المزارعين والفلاحين لتوفير الغذاء لشعب مصر العظيم، مشددا علي أن النقابة هي بيت خبرة الحكومة المصرية، ونستهدف تعظيم الدور الوطني للمهندسين لتحقيق الامن الغذائي وفقا لمعايير الجودة التي تحققها منظومة العمل الرقابي لضمان تداول غذاء آمن للمصريين.

وأوضح نقيب الزراعيين،ان محافظة الدقهلية تعد من المحافظات المتميزة زراعيا، خاصة أنها تضم اكبر عدد من المهندسين الزراعيين علي مستوي الجمهورية، ويصل مساحة الزمام الزراعي للمحافظة من الاراضي الزراعية الخصبة 640 الف فدان تشكل حوالي 8 % من اجمالي المساحة المنزرعة في مصر، مشيرا إلي أن محافظه الدقهلية تتميز بالإنتاجية العالية لمحاصيل القمح والأرز والذرة والقطن،

ولفت "خليفة"، إلي ان خطط التطوير تستهدف أن تسود روح الرضي لدي جموع الزراعيين وتهيئة المناخ المناسب للخدمات النقابية للأعضاء بمختلف المحافظات، موضحا ان محافظة الدقهلية يوجد بها عدد 6 أندية للزراعيين تقدم لأهالي المراكز الإدارية التي بها الأندية الخدمات الاجتماعية وللزملاء المهندسين الزراعيين، وتستهدف النقابة توفير نادي زراعي بكل مركز ادارى بالدقهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية للزملاء.

وأشاد محافظ الدقهلية بالدور الهام للقطاع الزراعي بالمحافظة وبدور المهندسين الزراعيين، خاصة ان هذا القطاع يشغل أغلبية العمل لدي القوي العاملة المصرية بمختلف المحافظات، وتعد الزراعة أحد أدوات الصعود الاقتصادي التي تحقق الاستقرار للمواطنين تستفيد من الميزة النسبية لمصر في مجال المواد المائية والارضية.