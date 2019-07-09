نقيب الزراعيين: التوسع فى زراعة الأشجار يقلل من حدة التغيرات المناخية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن التغيرات المناخية لها تأثير سلبى على كل القطاعات، موضحا أن الزراعيين بدأوا ملاحظة تأثيراتها فى الزراعة، بعد انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية، نتيجة التقلبات الجوية والموجات الحرارية التى تأتى فى غير موعدها.

وأوضح خليفة، فى تصريحات لليوم السابع، أن حملة زراعة المليون شجرة مثمرة، هى أحد طرق مواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن الأشجار المثمرة، تظل طوال العام محتفظة بأوراقها، التى تمتص كميات كبيرة من ثانى أكسيد الكربون، لافتا إلى أن زراعة تلك الأشجار باتت أحد المحاور التى بدأ العالم كله العمل عليها، والتوسع فى المساحات الخضراء، أو فى مساحات المحاصيل الزراعية.

وأكد نقيب الزراعيين، أن كل سيارة تسير فى الشارع، تحتاج إلى 20 شجرة للتخلص من أضرار العوادم الخاصة بها، موضحا أن ذلك سببا فى اتجاه العالم كله إلى السيارات الكهربائية، لمكافحة التغيرات المناخية.