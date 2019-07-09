سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة أطباء الأسنان تعلن عن بدء الحجز فى قرعة الحج المجانية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:45 م
نقابة أطباء الأسنان تعلن عن بدء الحجز فى قرعة الحج المجانية حج - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أشرف زعلوك، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، مقرر اللجنة الاجتماعية، إن النقابة بدأت فى تلقى طلبات الراغبين فى حجز تأشيرات الحج المجانية المخصصة للنقابة هذا العام من قبل وزارة الصحة وعددها أربعة تأشيرات.
 
وأوضح زعلوك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يوم الأحد 14 يوليو الجارى، هو أخر أيام تلقى طلبات الحجز، ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية يوم الاثنين 15 يوليو الجارى، الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة العامة لاختيار الفائزين، مشيرا إلى أن التأشيرات طبقا لقرار وزارة السياحة مستوى 5 نجوم، والذى لا تقل تكلفته عن 131250 جنيه.
 
وأشار عضو المجلس إلى أن هناك عدة شروط لابد من توافرها فى المُتقدمين للقرعة، هى: سداد اشتراك عام 2019، وأنه لم يسبق له الحج خلال أخر 5 سنوات، ولم يسبق للعضو السفر مع النقابة، تقديم طلب للنقابة مرفق به مبلغ 1000 جنيه جدية حجز، على أن يتم ردها فى حالة عدم القبول بالقرعة، بالإضافة إلى جواز سفر صالح لفترة لا تقل عن عام، و6 صور شخصية بخلفية بيضاء.
 
 

نقابة الاسنان

حج نقابة اطباء الاسنان

حج اطباء الاسنان

تاشيرات الحج من نقابة الاسنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة