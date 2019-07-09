نقابة أطباء الأسنان تعلن عن بدء الحجز فى قرعة الحج المجانية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أشرف زعلوك، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، مقرر اللجنة الاجتماعية، إن النقابة بدأت فى تلقى طلبات الراغبين فى حجز تأشيرات الحج المجانية المخصصة للنقابة هذا العام من قبل وزارة الصحة وعددها أربعة تأشيرات.

وأوضح زعلوك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يوم الأحد 14 يوليو الجارى، هو أخر أيام تلقى طلبات الحجز، ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية يوم الاثنين 15 يوليو الجارى، الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة العامة لاختيار الفائزين، مشيرا إلى أن التأشيرات طبقا لقرار وزارة السياحة مستوى 5 نجوم، والذى لا تقل تكلفته عن 131250 جنيه.

وأشار عضو المجلس إلى أن هناك عدة شروط لابد من توافرها فى المُتقدمين للقرعة، هى: سداد اشتراك عام 2019، وأنه لم يسبق له الحج خلال أخر 5 سنوات، ولم يسبق للعضو السفر مع النقابة، تقديم طلب للنقابة مرفق به مبلغ 1000 جنيه جدية حجز، على أن يتم ردها فى حالة عدم القبول بالقرعة، بالإضافة إلى جواز سفر صالح لفترة لا تقل عن عام، و6 صور شخصية بخلفية بيضاء.