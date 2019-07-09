ميناء الإسكندرية: زيادة تداول البضائع لـ1.8 مليون حاوية بنسبة 9% عن العام السابق

كتب رضا حبيشى

أكد اللواء مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية، أن إجمالى كميات البضائع المتداولة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الحاويات بمينائى الاسكندرية والدخيلة العام المالى 2018/2019 بلغت حوالى 1.83 مليون حاوية بزيادة 9 % عن العام المالى الماضى، وبلغت كميات البضائع المتداولة بالسحب المباشر 9.1 مليون طن بزيادة بلغت 30 % عن العام المالى الماضى وبلغ الإجمالى المتداول للبضائع هذا العام حوالى 64 مليون طن بزياده قدرها 9 % عن العام الماضى.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسم باسم هيئة الميناء، أن الزيادة فى معدلات آداء الحاويات سواء محطات الحاويات أو خارج المحطات أو الأرسال بالبر زاد عن العام الماضى من حيث العدد بنسبة 9 % حيث بلغ عدد الحاويات لعام 2019 عدد 1826733 بينما كان فى عام 2018 عدد 1679351، ومن حيث الوزن بلغت أوزان البضائع المحواه لعام 2019 17833138 مقابل 16670504 عام 2018 بزيادة قدرها 7%.

وأضاف الغندور بأن معدلات أداء السحب المباشر شهدت زيادة أيضا حيث سجلت معدلات 2019 بميناء الاسكندرية 7778655 طن مقابل 5901989 طن عام 2018 بزيادة قدرها 32 % ،وفى ميناء الدخيلة سجلت الأرقام 1302007 طن عام 2019 مقابل 1099936 طن عام 2018 بزيادة قدرها 18 %، كما أن إجمالى الصب السائل شهد نشاطا أيضا حيث بلغ فى 2019 10768090 طن مقابل 9659841 عام 2018 بزيادة 11 %، وسجل الصب الجاف 29651899 طن فى 2019 مقابل 26348157 طن عام 2018 بزيادة قدرها 13%.