سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

ميناء الإسكندرية: زيادة تداول البضائع لـ1.8 مليون حاوية بنسبة 9% عن العام السابق

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:43 م
ميناء الإسكندرية: زيادة تداول البضائع لـ1.8 مليون حاوية بنسبة 9% عن العام السابق ميناء الإسكندرية - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية، أن إجمالى كميات البضائع المتداولة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الحاويات بمينائى الاسكندرية والدخيلة العام المالى 2018/2019 بلغت حوالى 1.83 مليون حاوية بزيادة 9 % عن العام المالى الماضى، وبلغت كميات البضائع المتداولة بالسحب المباشر 9.1 مليون طن بزيادة بلغت 30 % عن العام المالى الماضى وبلغ الإجمالى المتداول للبضائع هذا العام حوالى 64 مليون طن بزياده قدرها 9 % عن العام الماضى.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسم باسم هيئة الميناء، أن الزيادة فى معدلات آداء الحاويات سواء محطات الحاويات أو خارج المحطات أو الأرسال بالبر زاد عن العام الماضى من حيث العدد بنسبة 9 % حيث بلغ عدد الحاويات لعام 2019 عدد 1826733 بينما كان فى عام 2018 عدد 1679351، ومن حيث الوزن بلغت أوزان البضائع المحواه لعام 2019 17833138 مقابل 16670504 عام 2018 بزيادة قدرها 7%.

وأضاف الغندور بأن معدلات أداء السحب المباشر شهدت زيادة أيضا حيث سجلت معدلات 2019 بميناء الاسكندرية 7778655 طن مقابل 5901989 طن عام 2018 بزيادة قدرها 32 % ،وفى ميناء الدخيلة سجلت الأرقام 1302007 طن عام 2019 مقابل 1099936 طن عام 2018 بزيادة قدرها 18 %، كما أن إجمالى الصب السائل شهد نشاطا أيضا حيث بلغ فى 2019 10768090 طن مقابل 9659841 عام 2018 بزيادة 11 %، وسجل الصب الجاف 29651899 طن فى 2019 مقابل 26348157 طن عام 2018 بزيادة قدرها 13%.

 


ميناء الاسكندرية

ميناء الدخلية

تداول الحاويات

حركة السفن

الموانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

14 يوليو.. أولى جلسات دعوى بطلان تحصيل مقابل نظافة لإشغالات الأراضي بمينائي الاسكندرية والدخيلة

الأحد، 23 يونيو 2019 10:28 ص

ميناء الإسكندرية: نعمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة 550 مليون دولار

الخميس، 20 يونيو 2019 03:16 م

رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: تطوير رصيفى 55 و62 يتكلف 500 مليون دولار

الخميس، 20 يونيو 2019 12:12 م

اتفاقية بين منطقة جنوب فرنسا وميناء الإسكندرية لاعتباره اكبر الموانىء المصرية

الأحد، 16 يونيو 2019 10:42 م

ميناء الإسكندرية: انتهاء تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالكامل خلال سبتمبر المقبل

الأحد، 09 يونيو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة