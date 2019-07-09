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منظمة خريجى الأزهر الشريف تدين التفجيرات الإرهابية فى الصومال

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:41 م
منظمة خريجى الأزهر الشريف تدين التفجيرات الإرهابية فى الصومال المنظمة العالمية لخريجى الأزهر
كتب لؤى على

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أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر التفجيرات الإرهابية التى وقعت بالصومال، حيث لقى مسلحان تابعان لحركة "الشباب" الصومالية المتطرفة وضابط شرطة على الأقل حتفهم كما أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح؛ إثر انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش أمنية بالقرب من منطقة "هودن" فى العاصمة "مقديشيو.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم إن الإرهاب يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وتخريب الأوطان، وعلى قادة الرأى فى العالم كله التصدى للإرهاب حيث أصبح ذلك واجبا إنسانيا وليس دينيا أو سياسيا فقط.

كما أكدت أن الإسلام دعا إلى حفظ الدماء الإنسانية وصيانتها من أن تهدر وتسفك بغير حق، فقال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا)[الفرقان: 68_70].


وتقدمت المنظمة فى ختام بيانها بخالص الدعاء أن يجنب الله العالم كله لهيب الإرهاب والتطرف.


الصومال

الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

تفجير ارهابى

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