سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الصحة العالمية تعلن عن أحدث قائمة للأدوية الأساسية للأمراض

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:36 م
منظمة الصحة العالمية تعلن عن أحدث قائمة للأدوية الأساسية للأمراض منظمة الصحة العالمية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الثلاثاء عن آخر تحديث لها فيما يخص قائمة الأدوية الأساسية التي ينبغي أن تكون متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة، وكذلك التشخيصات الأساسية للأمراض للكشف عنها في وقت مناسب.
 
وأعدت المنظمة قائمتين ركزتا على السرطان والتحديات الصحية العالمية الأخرى، فضلا عن الحلول الفعالة والأولويات والوصول الأمثل للمرضى.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيس إن أكثر من 150 دولة تستخدم قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية لتوجيه القرارات المتعلقة بالأدوية التي تمثل أفضل قيمة وذلك بناء على الأدلة والأثر الصحي، مؤكدا أن إدراج أحدث العقاقير الخاصة بالسرطان في القائمة الجديدة هو خطوة مهمة للتأكيد أن كل شخص يستحق الوصول إلى هذه الأدوية المنقذة للحياة.
 
وأشارت المنظمة إلى أنها أضافت 12 اختبارا إلى قائمة التشخيص للكشف على طيف واسع من الأورام مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان عنق الرحم والبروستاتا وسرطان الثدى وكذلك سرطان الدم والأورام الليمفاوية؛ بهدف دعم التشخيص المناسب للسرطان.
 
وأضافت أنه تم توسيع القائمة لتشمل - أيضا - اختبارات عامة إضافية تتناول مجموعة من الأمراض مثل اختبارات الحديد (لفقر الدم) واختبارات لتشخيص خلل الغدة الدرقية والخلايا المنجلية وهو شكل وراثى من فقر الدم موجود على نطاق واسع للغاية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
 

منظمة الصحة العالمية

جنيف

قائمة الأدوية

السرطان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة