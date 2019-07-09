منظمة الصحة العالمية تعلن عن أحدث قائمة للأدوية الأساسية للأمراض

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أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الثلاثاء عن آخر تحديث لها فيما يخص قائمة الأدوية الأساسية التي ينبغي أن تكون متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة، وكذلك التشخيصات الأساسية للأمراض للكشف عنها في وقت مناسب.

وأعدت المنظمة قائمتين ركزتا على السرطان والتحديات الصحية العالمية الأخرى، فضلا عن الحلول الفعالة والأولويات والوصول الأمثل للمرضى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيس إن أكثر من 150 دولة تستخدم قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية لتوجيه القرارات المتعلقة بالأدوية التي تمثل أفضل قيمة وذلك بناء على الأدلة والأثر الصحي، مؤكدا أن إدراج أحدث العقاقير الخاصة بالسرطان في القائمة الجديدة هو خطوة مهمة للتأكيد أن كل شخص يستحق الوصول إلى هذه الأدوية المنقذة للحياة.

وأشارت المنظمة إلى أنها أضافت 12 اختبارا إلى قائمة التشخيص للكشف على طيف واسع من الأورام مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان عنق الرحم والبروستاتا وسرطان الثدى وكذلك سرطان الدم والأورام الليمفاوية؛ بهدف دعم التشخيص المناسب للسرطان.

وأضافت أنه تم توسيع القائمة لتشمل - أيضا - اختبارات عامة إضافية تتناول مجموعة من الأمراض مثل اختبارات الحديد (لفقر الدم) واختبارات لتشخيص خلل الغدة الدرقية والخلايا المنجلية وهو شكل وراثى من فقر الدم موجود على نطاق واسع للغاية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.