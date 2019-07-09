سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل ثلاثة أعضاء فى الحرس الثورى الإيرانى رميا بالرصاص

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:01 م
مقتل ثلاثة أعضاء فى الحرس الثورى الإيرانى رميا بالرصاص الحرس الثورى الايرانى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة تسنيم للأنباء، عن بيان للحرس الثوري الإيراني، قوله إن ثلاثة من أعضائه قتلوا بالرصاص في مدينة بيرانشهر بغرب البلاد اليوم الثلاثاء.

 

وقال البيان إن الثلاثة قتلوا "عندما فتح إرهابيون النار على سيارتهم في مدخل بيرانشهر".

 

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

 

وتتكرر الاشتباكات في هذه المنطقة بين قوات الأمن وجماعات كردية إيرانية مسلحة مقرها العراق المجاور . كما تشتبك القوات مع حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأنه له صلات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

 

 


ايران

الحرس الثورى الايرانى

العراق

حزب العمال الكردستانى

تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تخصيب اليورانيوم.. كيف تحاول طهران استلهام تجربة كوريا الشمالية؟.. إيران تراهن على الانتخابات الأمريكية واستبعاد الخيار العسكرى.. والملالى فشلوا فى الفوز بثقة محيطهم الدولى على غرار بيونج يانج

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 08:00 م

مباحثات رباعية بالخارجية الروسية حول الاتفاق النووى مع إيران

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:44 م

كاريكاتير إسرائيلى ساخر : إيران تعلم الأطفال تخصيب اليورانيوم

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:56 م

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو لعقد اجتماع طارئ حول إيران

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة