مقتل ثلاثة أعضاء فى الحرس الثورى الإيرانى رميا بالرصاص

رويترز

نقلت وكالة تسنيم للأنباء، عن بيان للحرس الثوري الإيراني، قوله إن ثلاثة من أعضائه قتلوا بالرصاص في مدينة بيرانشهر بغرب البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن الثلاثة قتلوا "عندما فتح إرهابيون النار على سيارتهم في مدخل بيرانشهر".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وتتكرر الاشتباكات في هذه المنطقة بين قوات الأمن وجماعات كردية إيرانية مسلحة مقرها العراق المجاور . كما تشتبك القوات مع حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأنه له صلات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.