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مصرع شاب غرقا بنهر النيل فى أسيوط

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:51 ص
مصرع شاب غرقا بنهر النيل فى أسيوط جثة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري

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تواصل قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن أسيوط، جهود البحث عن جثة شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، بمنطقة كورنيش النيل أمام قسم ثان أسيوط.
 
كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الحنائية، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب غرقا فى النيل عقب نزوله على الكورنيش، وعدم تمكن الأهالى من إنقاذه. 
 
وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف، وفريق الإنقاذ النهرى، لموقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة، وتكثف قوات الإنقاذ النهرى من جهودها لانتشال جثة الشاب، وجارى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية .
 
 
 

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امن اسيوط

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الانقاذ النهري

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