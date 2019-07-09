مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى شاب فى كفر الشيخ مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء إصلاحه جهاز كهربائى، ونقلت سيارة الإسعاف جثمانه، لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي.

وتلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، محمد إدارة البحث الجنائى، ومن مأمور مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، بوصول "السيد.ع.خ" 29 سنة من أهالى نجع العربان التابع لقرية الخاشعة مركز الحامول، لمستشفى بلطيم المركزى، جثة هامدة، لصعق كهربائى، بعد نقله بسيارة إسعاف.

وانتقلت قوة من مركز شرطة بلطيم المركزى، للمستشفى، وتبين وفاته صعقًا، أثناء إصلاحه جهاز كهربائى، وبسؤال أسرته، لم يتهموا أحدا، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها، لعدم وجود شبهة جنائية.