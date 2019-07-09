مصرع شاب تحت عجلات جرار بشرق تفريعة بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقى منذ قليل، شابا يناهز الحادى والعشرين من عمره مصرعه تحت عجلات جرار زراعى بشرق تفريعة بورسعيد، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطاراً يفيد مصرع محمد عبد الراضى 21 سنة من الإسكندرية، مصرعه دهسا تحت عجلات جرار زراعى بدون لوحات معدنية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بورفؤاد العام .

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة بورفؤاد العام وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .