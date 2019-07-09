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مشرف التنسيق: لم نرصد أى شكاوى باختبارات القدرات حتى الآن

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:43 م
مشرف التنسيق: لم نرصد أى شكاوى باختبارات القدرات حتى الآن اختبارات القدرات - أرشيفية
وائل ربيعى

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أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف على التنسيق، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة لم ترصد أى مشكلات أو شكاوى بشأن عملية التسجيل أو طرق أداء اختبارات القدرات بالكليات العاملة بهذا النظام.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أفراد الضبطية القضائية متواجدون بمحيط مكتب التنسيق؛ لرصد أى شخص يحاول الترويج لكيانات تعليمية خاصة، وتقديمه للمسائلة القانونية.

وتابع عطا، أن إجمالى عدد الطلاب الذين حجزوا عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق لاختبارات القدرات تجاوز الـ45 ألف طالب وطالبة حتى الآن.


 

 


كليات القدرات

اختبارات القدرات

جامعة حلوان

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