مشرف التنسيق: لم نرصد أى شكاوى باختبارات القدرات حتى الآن

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف على التنسيق، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة لم ترصد أى مشكلات أو شكاوى بشأن عملية التسجيل أو طرق أداء اختبارات القدرات بالكليات العاملة بهذا النظام.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أفراد الضبطية القضائية متواجدون بمحيط مكتب التنسيق؛ لرصد أى شخص يحاول الترويج لكيانات تعليمية خاصة، وتقديمه للمسائلة القانونية.

وتابع عطا، أن إجمالى عدد الطلاب الذين حجزوا عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق لاختبارات القدرات تجاوز الـ45 ألف طالب وطالبة حتى الآن.



