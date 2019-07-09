"مستشارى النيابة الإدارية" يقيم اختبارات مسابقة القرآن الكريم للموسم الثقافى

كتب عبد الله محمود

تبدأ اليوم الثلاثاء، اختبارات مسابقة القرآن الكريم للموسم الثقافى 2019، وذلك بمقر نادى مستشارى النيابة الإدارية، لمستشارى النيابة الإدارية وأسرهم.

وأوضح المستشار معتز الهلالى عضو مجلس إدارة النادى، رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادى، أن المسابقة تقام فعاليات الموسم الثالث على التوالى، تحت رعاية مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار عبد الله، نائب رئيس النيابة الإدارية، وذلك من خلال سبع مستويات متدرجة، فى حفظ القرأن الكريم، حيث تبدأ من المستوى الأول لحفظة القرآن الكريم كاملا، موضحا أن المسابقة هذا العام ستشمل مستوى لأجمل الأصوات، وآخر للأبحاث القرآنية.

وأضاف الهلالى، أن مسابقة القرآن الكريم السنوية، تأت فى إطار خطط اللجنة العلمية والثقافية بالنادى، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادى اعتمد شروط الاشتراك فيها لمستشارى النيابة الإدارية وزوجاتهم وأبنائهم من جميع المراحل العمرية.

جدير بالذكر أن المسابقة يشرف عليها لجنة تحكيم على أعلى مستوى، حيث تضم كلا من الدكتور سيد نجم أستاذ علوم القرآن والتفسير بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد فؤاد مدير الأكاديمية العالمية للقرآن الكريم، والدكتور محمد كحيلة أستاذ القراءات والتراخيص القرآنية، كما قامت اللجنة قبيل بداية الاختبارات، بعقد دورة تعليمية فى بيان أحكام التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم، ويحصل الفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل من كل مستوى على جوائز قيمة مقدمة من النادى.