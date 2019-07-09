مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: فرنسا أكثر دول أوروبا تعرضًا للإرهاب

كتب لؤى على

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فى تقرير له، إن إحصائيات المرصد الشهرية حول أعداد هجمات وضحايا ومصابى الإرهاب فى العالم تؤكد ما ورد فى التقرير السنوى لوكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول"، والذى ذكر أن فرنسا أكثر الدول الأوربية التى تستهدفها العمليات الإرهابية، وذلك بحسب ما ورد فى صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.

وأوضحت الوكالة فى تقريرها السنوى، أن فرنسا تعرضت لثلاث هجمات من مجموع العمليات الإرهابية السبعة التى استهدفت القارة الأوروبية العام الماضى.

وأضافت الوكالة أن عدد ضحايا تلك العمليات فى فرنسا بلغ 10 حالات من أصل 13 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين 30 من مجموع 46 مصابًا فى القارة العجوز خلال العام الماضى.

ولفت المرصد، إلى أهمية وجود إحصائيات دقيقة وتقارير مختصة بأنشطة الجماعات الإرهابية، يصدرها المرصد بشكل دورى، لتفيد الباحثين والمتخصصين فى رصد ودراسة توجهات وأماكن تركُّز تلك الجماعات.