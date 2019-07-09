محافظ القاهرة: إزالة 110 عقارات بالشرابية ونقل 485 أسرة لوحدات بديلة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها لتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، وأن أعمال نقل المواطنين المستحقين للوحدات السكنية فى كافة المشروعات التى تقيمها المحافظة لمواجهة العشوائيات تتم من خلال منظومة عمل محددة بكافة الأحياء لا تحتمل أى أخطاء، وتحقق ضمان سرعة وصول الوحدات لمستحقيها مع الالتزام الكامل بكشوف الحصر التى تمت بالفعل على أرض الواقع بمعرفة اللجان المتخصصة .

وأشار عبد العال فى بيان اليوم، إلى أن أجهزة حى الشرابية أزالت 110 عقار بمنطقة حكر السكاكينى القديم ونقل سكانها لمشروع المحروسة "1" حيث بلغ عدد الأسر المنقولة إليها حتى الآن 485 أسرة تم تسليمهم وحدات سكنية بديلة آمنة متكاملة الخدمات ومفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة .

وتستمر أعمال النقل والإزالة بمنطقة حكر السكاكينى بالقاهرة، كما يتم رفع مخلفات البناء بشكل يومى، ووفرت محافظة القاهرة اتوبيسات نقل عام لنقل الأسر إلى وحداتهم الجديدة بمدينة السلام.