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محافظ الجيزة: تركيب كاميرات مراقبة بسوق برقاش للتصدى للتعامل بعنف مع الجمال

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:09 م
محافظ الجيزة: تركيب كاميرات مراقبة بسوق برقاش للتصدى للتعامل بعنف مع الجمال تركيب كاميرات مراقبة بسوق برقاش للجمال
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه تم تركيب كاميرات مراقبة على مساحة 3 آلاف متر بسوق برقاش، بجانب بوابات الدخول والخروج وساحة المزاد والتى تشهد وجود تجمع التجار والبائعين، لضمان عدم التعدى أو التعامل بعنف مع الجمال داخل السوق.

وأضاف راشد، فى بيان اليوم، أنه بالتعاون مع التجار جارى تركيب كاميرات مراقبه على 34 زريبة داخل السوق سيتم ربطها بوحدة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة للمحافظة داخل السوق وسيتم متابعتها وتفريغها دورياً من قبل إدارة السوق للتأكد من التعامل الصحيح مع الجمال ولإحكام الرقابة على كافة جوانب السوق خاصة يوم الجمعة والذى يشهد تواجد كبير من قبل التجار والمتعاملين فى بيع الجمال.

وأكد المحافظ أن مديرية الطب البيطرى انتهت من رفع كفاءة الوحدة البيطرية داخل السوق للإشراف على علاج أى حيوانات مريضة ترد إليها، لافتا إلى أنه يجرى تنظيم ندوات إرشادية وتوعية للتجار بالتعامل السليم والرفق بالحيوان إضافةإلى تعليق لافتات توضح أساليب التعامل الصحيح مع الجمال .

من جانبه أشار العميد أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، إلى أنه تم شن حملة يوم الجمعة الماضية من خلال لجنه على سوق برقاش ضمت مدير مديرية الطب البيطرى ومسئولى الطب الوقائى والموارد البشرية بالمدرية لضبط أى مخالفات كما سيتم شن حملات مفاجئة أخرى.

 

 
 
 
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سوق برقاش

سوق الجمال

الرفق بالحيوان

الطب البيطرى

سوق برقاش للجمال

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