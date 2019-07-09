متهم بحادث محطة مصر يعترف بالتزوير.. وأخر: " معملتش حاجة والجرارات خربانة"

كتب أحمد حسنى

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، لـ 14 متهماً في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة .

وأنكر المتهم الأول التهم الموجهة له، مستطردا:" أنا معملتش حاجة، الجرارت كلها خربانة ومش شغالة، أنا معملتش حاجة".

فيما اعترف المتهم الثالث، بتزوير المحررات، والتوقيع بدلاً زميله بناء على تعليمات رؤسائه.

من جانبه أكد السيد على صلاح، محامى المتهم الثالث، أن دور المتهم بالتزوير فى محرر رسمى، وأن ذلك الاتهام غير صحيح، كوّن أن المتهم وقع لزملائه بناء على توجيهات من رؤسائه، وهذا الذى اعتاده منذ البداية العمل لوجود عجز فى العمال، وتقسيم العمل وبرديات، على أن يقوم أحد العمال بالعمل 23 ساعة والراحة 48 ساعة، مطالباً بضم دفاتر الحضور والانصراف لمدة 20 عام قبل الحادث، حتى يتم إثبات أن مقام به المتهم لا يعد ازويراً بل نظام عمل متبع.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط .