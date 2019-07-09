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مباحثات رباعية بالخارجية الروسية حول الاتفاق النووى مع إيران

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:44 م
مباحثات رباعية بالخارجية الروسية حول الاتفاق النووى مع إيران نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
أ ش أ

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بحث سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى، اليوم الثلاثاء، مع كل من سفيرى بريطانيا وفرنسا والقائم بالأعمال الألمانى المؤقت لدى موسكو، الوضع المتعلق بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووى الإيرانى. 
وقالت الخارجية الروسية - في بيان - أن ريابكوف ناقش خلال اللقاء الموقف من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك في ضوء الاجتماع الاستثنائي المزمع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا /الأربعاء/. 
وأضاف البيان أنه جرى التأكيد أثناء اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لجميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك إيران ودول الثلاثي الأوروبي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، من أجل الحفاظ على الاتفاقيات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.


روسيا

الاتفاق النووى الإيرانى

إيران

أمريكا وإيران

سيرجى ريابكوف

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