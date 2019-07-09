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قيادات السكة الحديد تجتمع اليوم بمسئولى الشركة الروسية الموردة للعربات الجديدة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:00 ص
قيادات السكة الحديد تجتمع اليوم بمسئولى الشركة الروسية الموردة للعربات الجديدة المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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يجتمع اليوم الثلاثاء قيادات السكة الحديد مع مسئولى شركة ترانس ماش هولدينج المتعاقد معها لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، لبحث مواصفات العربات الجديدة والمشاكل التى تواجه تفعيل العقد الموقع منذ أشهر مضت بتكلفة تصل إلى 22 مليار جنيه.

يذكر أن تحالف روسى مجرى تقوده شركة ترانسماش هولدينج تم التعاقد معه لتمويل وتصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، ومخطط الإنتهاء من تصنيع  عدد  2 عربة نموذج بحلول سبتمبر المقبل وسيتم إرسال النموذج الأول إلى المجر ليتم إختباره والحصول على شهادة الأمان الأوروبية، والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيداً لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الإختبارات.


السكة الحديد

1300 عربة

هيئة السكة الحديد

شراء قطارات جديدة

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