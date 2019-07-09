"فنون تطبيقية حلوان" تعقد جلسات تعريفية لطلاب الثانوية حول اختبارات القدرات

كتب ــ وائل ربيعى

تعقد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، جلسات تعريفية لطلاب الثانوية العامة حول اختبارات القدرات التى انطلقت فعالياتها منذ السبت الماضى، وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى.

وتتضمن الجلسات التعريفية لطلاب الثانوية العامة، توزيع الدرجات على الامتحان والنسبة المطلوبة للنجاح فى هذه الاختبارات، تمهيدا للقبول بالكلية بعد استيفاء الحد الأدنى للقبول وإعلان نتيجة التنسيق.

كانت الدكتورة ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، أعلنت مواعيد إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (علمى علوم /علمى رياضة) ، حيث بدأت الاختبارات أمس السبت الموافق 6 يوليو 2019 وتستمر لمدة 14 يوما بمقر كلية الفنون التطبيقية.

وأشارت قطب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الالتحاق باختبارات القدرات بالكلية يتطلب أن يكون الطالب من الشعبة العلمية (علوم/رياضة) وأن يمتلك المهارات الفنية لأداء الاختبار الذى يقيس قدرة الطالب على رسم موضوع فنى أو من الطبيعة، والقدرة على التصميم، وامتلاك المعلومات والمهارات المعرفية فى مجال الفنون التطبيقية، حيث تعقد الامتحانات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء ويشترط للنجاح الحصول على 70٪ من إجمالى نتيجة الامتحان الذى يتضمن 5 أسئلة فى المعلومات العامة والرسم والتصميم الابتكارى.