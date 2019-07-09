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غدا.. قضايا الدولة تكرم أسرة عمر القاضى شهيد كمين العريش فى عيد الفطر

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:46 م
غدا.. قضايا الدولة تكرم أسرة عمر القاضى شهيد كمين العريش فى عيد الفطر هيئة قضايا الدولة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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حدد المستشار حسين عبدو، رئيس هيئة قضايا الدولة، غدا الأربعاء، لتكريم أسرة الشهيد عمر القاضى، بمقر الهيئة، والذى استشهد فى حادث الهجوم الإرهابى على كمين العريش، ليلة عيد الفطر المبارك.

قال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة، إنه أثناء قيام المستشارين أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة بإجراء المقابلات الشخصية لتعيين خريجى دفعة 2017 فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة تبين استشهاد عمر إبراهيم كمال القاضى المتقدم لتلك الوظيفة.

وفى لمسة وفاء من هيئة قضايا الدولة، فقد أصدر المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة القرار رقم 163 لسنة 2019 بمنح أسرة الشهيد (الوالد والوالدة والأخ الشقيق) العضوية الشرفية بنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة وفروعه بالمحافظات، ومنح أسرة الشهيد درع الهيئة تقديرا لروح البذل والعطاء وتكريما لروح الشهيد، ونص القرار على أن يتم العمل به اعتبارا من اليوم.


قضايا الدولة

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تكريم اسرة شهيد كمين العريش

درع قضايا الدولة

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