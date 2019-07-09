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غانا تتعهد بتخصيص 10 ملايين دولار لدعم منطقة التجارة الحرة الإفريقية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:00 ص
غانا تتعهد بتخصيص 10 ملايين دولار لدعم منطقة التجارة الحرة الإفريقية أكوفو آدو الرئيس الغانى
نيامى أ ش أ

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قال الرئيس الغانى أكوفو آدو، إن بلاده مستعدة لتوفير تمويل بقيمة 10 ملايين دولار للاتحاد الافريقى لدعم عمل سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية، التى ستستضيفها غانا، مبديا سعادته لاختيار بلاده كمقر لسكرتارية تلك المنطقة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والزعماء الأفارقة رسميا أمس خلال القمة الاستثنائية الافريقية بنيامى عاصمة النيجر.

وقال رئيس غانا أنه قرر إنشاء لجنة وزارية بحكومته للعمل مع المفوضية الافريقية لضمان التشغيل الفعال لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية التى وقعتها 54 دولة.

وأعرب رئيس غانا عن تصميمه على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان انطلاق عمل سكرتارية منطقة التجارة القارية لصالح الاجيال الافريقية القادمة وبناء اكبر تكتل تجارى فى العالم تستفيد منه جميع الدول الافريقية .

وأشار إلى أن الدول الأفريقية باطلاقها منطقة التجارة الحرة القارية اتخذت خطوات هامة بصوت وهدف موحدين لاستغلال الثروات والموارد الطبيعية التى تزخر بها القارة لصالح شعوبها، منوها إلى أن "أفريقيا التى نرغبها يمكن تحقيقها".

وطمأن رئيس غانا زعماء الدول الأفريقية المشاركين بقمة نيامى الاستثنائية بأن بلاده سوف توفر كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز دور سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية.

وتعد منطقة التجارة الحرة القارية، التى دخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضي، أكبر منطقة للتجارة الحرة على المستوى العالمى منذ تأسيس منظمة التجار العالمية عام 1995 حيث تضم أكثر من 2ر1 مليار مستهلك وناتج محلى اجمالى يقدر بنحو 4ر3 تريليون دولار.

وسوف تسهم منطقة التجارة الحرة القارية فى زيادة حجم التجارة البينية الافريقية من 17 % إلى 60 % بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسى وبناء القدرات التصنيعية والانتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الافريقية.

 


غانا

أخبار غانا

تخصيص 10 ملايين دولار

منطقة التجارة الحرة الافريقية

القمة الاستثنائية الافريقية

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