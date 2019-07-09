عميد فنون جميلة يعلن تفاصيل اختبار قدرات الكلية.. ويؤكد: حظر التليفون المحمول

أكد الدكتور السيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أن اختبار القدرات المؤهل للالتحاق بالكلية يبحث عن اختيار الطلاب الموهوبين للالتحاق بالكلية، إذ أن طلاب الفنون الجميلة لابد أن يمتلكون الموهبة الفنية والقدرات الابتكارية التى تؤهلهم للدراسة بالكلية.

وأضاف قنديل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الامتحان يحتوى على ثلاثة أقسام بمجموع درجات 100 درجة تمثل 100% من الدرجة العظمى للاختبار، مؤكدا حظر اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب الراغبين فى أداء الاختبارات، موضحا أنه يشترط لنجاح الطالب حصوله على 70 % من المجموع الكلى للمحاور الثلاثة على ألا يقل حصول الطالب فى كل محور عن 50% من درجة المحور.

نظام الاختبارات يشتمل على اختبارات العمارة التى تحتوى على الرسم المعمارى ويخصص له 60% من الدرجة الكلية، محور تاريخ العمارة والتشكيل والابتكار ويخصص له 10% من الدرجة الكلية، محور اختبار المعلومات العامة والذكاء فى التخصص ويخصص له 30% من الدرجة الكلية ويصحح إلكترونيًا، واختبارات الفنون وتحتوى على محور الرسم ويخصص له 40% من الدرجة الكلية، محور التصميم ويخصص له 30% من الدرجة الكلية، محور اختبار المعلومات العامة والذكاء فى التخصص ويخصص له 30% من الدرجة الكلية ويصحح إلكترونيًا.