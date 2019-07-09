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عميد زراعة عين شمس: جاهزين للتنسيق ومعاملنا وجهة طلاب القليوبية ومناطق شبرا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:00 ص
عميد زراعة عين شمس: جاهزين للتنسيق ومعاملنا وجهة طلاب القليوبية ومناطق شبرا جامعة عين شمس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه جارى حاليا تجهيز معامل الحاسب الآلى لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة، لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى بمجرد إعلان وزارة التعليم العالى عن مواعيدها.

وأكد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المعامل مجهزة ومدعمة بأجهزة حاسب آلى حديثة، لافتا إلى أنه جارى حاليا تجهيز ملصقات وعلامات إرشادية لمساعدة الطلاب.

وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن معامل الكلية تخدم حيز نطاق جغرافى كبير وتعد وجهة الطلاب بمحافظة القليوبية وبعض مناطق القاهرة خاصة منطقة شبرا، لافتا أنه يتم استقبال الطلاب بمجرد دخوله الكلية من خلال متخصصين لمساعدة الطلاب طوال مراحل تسجيل الرغبات.

يذكر أن جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وإشراف والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعلنت استعدادها لأعمال التنسيق الإلكترونى للعام الدراسي الجديد 2019 -2020، حيث تم تجهيز عدد 14 معمل حاسب آلي مزودة بـ 306 جهاز كمبيوتر، وذلك بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

 


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معامل التنسيق

طلاب الثانويه العامه

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