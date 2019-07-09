عصابة البدرشين تعترف: نستدرج سائقي الـ"توك توك" لمناطق نائية ونسرقهم بالإكراه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 4 عاطلين، تم القبض عليهم، لاتهامهم بمحاولة سرقة سائق توك توك بالإكراه، في البدرشين، أنهم استدرجوا المجني عليه، بحجة توصيلهم، ثم انتهزوا فرصة مرورهم بمنطقة نائية، وهددوه بسلاح ناري وآخر أبيض.



وأضاف المتهمون أن المجني عليه قاومهم وتصادف مرور قوة أمنية ألقت القبض عليهم. وذكر المتهمون أنهم يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة قائدي التوك توك بالإكراه، وبيع المسروقات لعملائهم.

وتم ضبط المتهمين، أثناء مرور النقيب أحمد فايز معاون مباحث مركز شرطة البدرشين، لمتابعة الحالة الأمنية، فتناهي لسمعه صوت استغاثة، تبين أنها لسائق توك توك، يتعرض للسرقة بالإكراه.

وعلى الفور تمكن الضابط والقوة الأمنية المرافقة من مطاردة المتهمين، والقبض عليهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، بارتكاب الواقعة، ومحاولتهم سرقة السائق بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.