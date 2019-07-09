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طقس الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى البحرين 42 درجة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى البحرين 42 درجة طقس مشمس _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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يشهد طقس الخليج هذا اليوم، ارتفاعا فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

البحرين

ذكرت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون رطبا نسبياً فى البداية وحاراً مع بعض السحب مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار، ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

الرياح: شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة، وتصل من 18 الى 23 عقدة أحياناً خلال النهار، ودعت إدارة الأرصاد الجوية إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الرياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم الى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 الى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية، الرطوبة النسبية" العظمى 85 % والصغرى 20 % .

السعودية

فى حين يبقى الطقس حار الى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة على المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر بية الى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

 

الإمارات
 

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس، اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، وتتكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: شمالية غربية / 25 – 35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/س أحياناً. الخليج العربي: مضطرب الموج،و بحر عمان: متوسط الموج.

يحدث المد الأول عند الساعة 19:00 والمد الثانى عند الساعة 11:06 .الجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثانى عند الساعة 00:33 فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:54 والمد الثانى عند الساعة 03:53 .الجزر الاول عند الساعة 08:21 والجزر الثانى عند الساعة 21:44 .

 

 


طقس الخليج

البحرين

السعودية

الأمارات

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