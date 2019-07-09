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طالب بكلية صيدلية الزقازيق يتخلص من حياته بالانتحار غرقا لرسوبه فى مادة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:34 م
طالب بكلية صيدلية الزقازيق يتخلص من حياته بالانتحار غرقا لرسوبه فى مادة جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تخلص طالب جامعى من حياته بالانتحار غرقا بمياه بحر مويس بمدينة الزقازيق بالشرقية، وبالعرض على نيابة قسم ثانى الزقازيق صرحت بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية بدفنة.

 

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بوجود غريق فى بحر مويس.

 

واستخرج قسم الإنقاذ النهرى الجثة وتبين أنها لطالب يدعى "إبراهيم م إ" 23 سنة طالب بكلية الصيدلية الفرقة الرابعة ومقيم مركز فاقوس، وبسؤال صديقه "أحمد ن م ال" 22 سنة بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة مقيم الزقازيق، أقر بقيام المتوفى بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى المشروعات بمياه بحر مويس، لرسوبه فى أحدى المواد، مما أثر على نفسيته، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3849 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2019.


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