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ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 35 طربة حشيش بالإسكندرية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:27 م
ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 35 طربة حشيش بالإسكندرية المتهمين والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت مكافحة المخدرات ضربات قوية لتجار الصنف، بضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 35 طربة حشيش.
 
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة.
 
وضبطت مكافحة المخدرات 2 من العناصر الإجرامية ، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول (العامرية)  بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزته أحدهما (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).
 
وأثمرت جهود مكافحة المخدرات عن ضبط 2 من العناصر الإجرامية – سبق إتهام أحدهما فى 3 قضايا "خيانة أمانة" ، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة ، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول (العامرية)  بمحافظة الإسكندرية ، وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة القسم ، وبحوزتهما (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,750 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).
 
متهمون
متهمون

مخدرات
مخدرات

 


حشيش

مخدرات

تهريب المخدرات

مهربين المخدرات

طرب حشيش

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