ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 35 طربة حشيش بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

وجهت مكافحة المخدرات ضربات قوية لتجار الصنف، بضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 35 طربة حشيش.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة.

وضبطت مكافحة المخدرات 2 من العناصر الإجرامية ، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول (العامرية) بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزته أحدهما (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).

وأثمرت جهود مكافحة المخدرات عن ضبط 2 من العناصر الإجرامية – سبق إتهام أحدهما فى 3 قضايا "خيانة أمانة" ، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة ، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول (العامرية) بمحافظة الإسكندرية ، وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة القسم ، وبحوزتهما (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,750 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).