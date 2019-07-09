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ضبط 4 الآف قضية سرقة تيار كهربائى و32 قضية تلوث هوائى ومائى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:02 م
ضبط 4 الآف قضية سرقة تيار كهربائى و32 قضية تلوث هوائى ومائى خلال 24 ساعة مركب نيلى ،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات أمنية مكبرة استهدفت جرائم التلوث الهوائى والمائى والمراكب النيلية غير المرخصة.

 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (32) قضية متنوعة.

 

كما وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات مكبرة لإستهداف سارقى التيار الكهربائى من الباعة الجائلين فى الشوارع وأصحاب المحال التجارية والمواطنين.

 

وأسفرت جهود شرطة الكهرباء خلال 24 ساعة عن ضبط (4524) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

 

الكهرباء حملات مكبرة لإستهداف سارقى التيار الكهربائى من الباعة الجائلين فى الشوارع وأصحاب المحال التجارية والمواطنين.

 

وأسفرت جهود شرطة الكهرباء خلال 24 ساعة عن ضبط (4524) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.


تلوث مائي

تلوث هوائي

مراكب نيلية

مسطحات مائية

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