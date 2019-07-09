ضبط مسجل خطر بحوزته هيروين وسلاح نارى بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

تمكنت أجهزة الأمن بالدقهلية، من ضبط مسجل شقى خطر، وبحوزته كمية من الهيروين وسلاح نارى وذخائر.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مركز أجا، يفيد بضبط عنصر إجرامى بالدقهلية، وبحيازته 500 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح نارى، وذخائر بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أجا، قيام مسجل شقى خطر، سبق إتهامه فى 18 قضية سرقات، وسلاح، ومخدرات، ومحكوم عليه فى قضية "مخدرات"، بالسجن المشدد 10 سنوات، بمزاولة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه وضبطه أثناء إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مبلغ بسرقتها بقسم شرطة أول المنصورة، وبحوزته بندقية آلية، و 9 طلقات لذات العيار، و 74 لفافة ورقية "تذكرة" لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام، و مبلغ مالى، و هاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر، واتخاذ الإجراءات القانونية.