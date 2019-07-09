ضبط مالك مخبز بالشرقية استولى على 44 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية لضبط الأسواق، وضبطت 93 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك مخبز بلدى فى بلبيس (محافظة الشرقية) لاستيلائه على كمية كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المُدعم من قِبل الدولة قدرها ( 44,900 أربعة وأربعون طن وتسعمائة كيلو جرام) بالتصرف فيها وبيعها فى السوق السوداء، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى الشركات إنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة باب شرق (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 3,664 ثلاثة أطنان وستمائة وأربعة وستون كيلو جرام "سكر – زبد – هوالك شيكولاته – كسر بسكويت" من مرتجعات الأسواق وهوالك الإنتاج غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإحتوائها على شوائب وأتربة، تمهيدًا لإعادة تدويرها وإدخالها فى عملية التصنيع وطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط مالك شركة (غير مرخصة) لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته تجميعه كميات من المستلزمات الطبية قدرها (27,540 سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعون قطعة مستلزمات طبية) مجهولة المصدر وغير خاضعة لأى إشراف من الجهات المعنية بوزارة الصحة، وما يمثله ذلك من خطورة على صحة المواطنين ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (12) قضية إسطوانات بوتاجاز، ضُبط خلالها (223 أسطوانة) وضبط (15) قضية مواد بترولية، ضُبط خلالها (20550 لتر "سولار، بنزين")، وضبط (8) قضايا دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها (19,600 طن دقيق) وضبط (237) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (9) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (2,119 طن سكر، 1020 عبوة زيت طعام، 74201 قطعة).

ونجحت شرطة التموين فى ضبط (4) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (40) قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها (96,823 طن - 1400 عبوة، وضبط (27) قضية فى مجال الغش الغير غذائى، ضبط خلالها (6,712 طن ورق كرتون، بلاستيك، بويات – 20553 عبوة وقطعة بويات وزيوت سيارات وأحبار وأدوات كهربائية وغيار سيارات وأحذية ونظارات).

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (610) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص) وضبط (29) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها 3,640 طن من اللحوم وضبط (11) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (عدد150 عبوة سجائر)، فضلًا عن ضبط (2) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضبط خلالها (5 طن أسمدة وأعلاف – 75 عبوة مبيدات، وضبط قضية فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر ضبط خلالها (760 قطعة "عدسات لاصقة".