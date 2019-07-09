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صور ..نائب أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:05 م
صور ..نائب أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج نائب أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة
كتب- هاشم الفخرانى

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وقف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ميدانياً على عدد من المواقع في المشاعر المقدسة للتأكّد من جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440هـ .

 

تفقد المشاعر المقدسة
تفقد المشاعر المقدسة

 

وبدأت الجولة، بزيارة مركز التشغيل والتحكم والصيانة والتخزين التابع لقطار المشاعر الذي يحوي 1500 كاميرا مراقبة ويعمل على تشغيله كوادر وطنية مؤهّلة.

جولة نائب أمير مكة
جولة نائب أمير مكة

 

عقب ذلك استقل قطار المشاعر للتأكّد من جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن وضمان تنقّلهم بين المشاعر بكل يسر وسهولة، ‏حيث سينقل خلال هذا العام 350 ألف حاج بواسطة 2000 رحلة، ويستأنف القطار رحلاته من يوم 8 وتستمر حتى 13 ذي الحجة.

 

000-99878121562697203839
 

 

وانتقل نائب أمير منطقة مكة إلى منشأة الجمرات واستمع لشرح عن مشروع تظليل منحدرات المشاة في الجمرات، كما زار مشروع المملكة ‏للإفادة من الهدي والأضاحي، متفقّدًا مجازر المعيصم، ويعمل على تشغيل مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 10جهات حكومية يعمل به 40 ألف فرد ويُذبح خلال موسم الحج مليون رأس من الهدي والأضاحي.

وتضمّنت جولة ‫الأمير بدر بن سلطان زيارة مركز الإيواء بالمعيصم الواقع على مساحة 22550 مترًا مربعًا وتبلغ طاقته الاستيعابية 1060حاجًّا ويحوي 39 مخيمًا.

 

 


مكة المكرمة

المشاعر المقدسة

موسم الحج

الحج

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