سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

صور .. "مكافحة الإدمان" وأمانة الصحة النفسية" يكرمان المتعافين من التعاطى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:02 م
صور .. "مكافحة الإدمان" وأمانة الصحة النفسية" يكرمان المتعافين من التعاطى جانب من التكريم
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان احتفالية لتكريم المتعافين من تعاطى المخدرات فى مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية " مستشفى المطار" التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، وذلك فى إطار الدمج المجتمعى لهم باعتبارهم مرضى طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وبحضور 75 من المتعافين من الإدمان.

 

وقام عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بتسليم المتعافين شهادات التكريم

 

شارك فى الاحتفالية كل من الدكتور أحمد الكتامىِ مشرف الخط الساخن بالصندوق ورانيا جلال مسئولة التأهيل والدمج المجتمعى بالخط الساخن والدكتورة رغدة الجميل، مديرة إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب الحرص على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج حيث تم تكريم المتعافين من تعاطى المخدرات منهم متعافين من عام وحتى 15 عاما دون حدوث أى انتكاسات، حيث يتم العمل على تأهيلهم بعد رحلة العلاج ودمجهم مره أخرى فى المجتمع.

 

كما تم تنظيم مسابقات فنية وثقافية لمناهضة الإدمان بجانب تنظيم دورى رياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات فرع الخط الساخن بمستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية "مستشفى المطار"، حيث يهدف اليوم الرياضى إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى فى المجتمع من خلال المشاركة فى الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كرة قدم خماسية، بمشاركة متعافى المستشفى، كما تم تكريم الفريق الفائز فى البطولة وتسليمه ميداليات وكذلك تكريم العديد من المتعافين بعد اجتيازهم برامج العلاج من خلال فرع الخط الساخن بمستشفى المطار.

 

صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية يكرمان المتعافين من تعاطى المخدرات (1)

 
صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية يكرمان المتعافين من تعاطى المخدرات (2)
 
صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية يكرمان المتعافين من تعاطى المخدرات (3)
 
صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية يكرمان المتعافين من تعاطى المخدرات (4)

صندوق مكافحة الإدمان

الأمانة العامة للصحة النفسية

المتعافين من تعاطى المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة