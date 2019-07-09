سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات بالبرازيل بالمقشات للتنديد بوزير العدل

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:49 م
صور.. مظاهرات بالبرازيل بالمقشات للتنديد بوزير العدل مظاهرة بالمقشات
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد مقر وزارة العدل البرازيلية مظاهرات بـ"المقشات"، وذلك للتنديد بسياسات وزير العدل البرازيلى سيرجيو مورو، بسبب استمرار حبس الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

كان وزير العدل قد نفى ما يثار حول التآمر ضد الرئيس السابق أنه أمر طبيعي أن يناقش القضاة القضايا مع ممثلي الادعاء، حيث أن الدليل ضد الرئيس السابق تم الحصول عليه بواسطة قراصنة يحاولون إسقاط الإدانات بالفساد.

ومثل مورو أمام لجنة العدل بمجلس الشيوخ في أعقاب نشر رسائل نصية تردد أنه تبادلها مع ممثل الادعاء ديلتان دالاجنول.

 
المتظاهرون يرفعون المقشات
المتظاهرون يرفعون المقشات
جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
مظاهرات امام وزارة العدل
مظاهرات امام وزارة العدل
المحتجون ينظفون المنطقة المحيطة بوزارة العدل
المحتجون ينظفون المنطقة المحيطة بوزارة العدل
المتظاهرون أمام وزارة العدل
المتظاهرون أمام وزارة العدل

 


البرازيل

وزير العدل البرازيلى

وزارة العدل البرازيلية

مظاهرات البرازيل

سيرجيو مورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد

10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد

وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة