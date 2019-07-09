صور.. مظاهرات بالبرازيل بالمقشات للتنديد بوزير العدل

وكالات

شهد مقر وزارة العدل البرازيلية مظاهرات بـ"المقشات"، وذلك للتنديد بسياسات وزير العدل البرازيلى سيرجيو مورو، بسبب استمرار حبس الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

كان وزير العدل قد نفى ما يثار حول التآمر ضد الرئيس السابق أنه أمر طبيعي أن يناقش القضاة القضايا مع ممثلي الادعاء، حيث أن الدليل ضد الرئيس السابق تم الحصول عليه بواسطة قراصنة يحاولون إسقاط الإدانات بالفساد.

ومثل مورو أمام لجنة العدل بمجلس الشيوخ في أعقاب نشر رسائل نصية تردد أنه تبادلها مع ممثل الادعاء ديلتان دالاجنول.



المتظاهرون يرفعون المقشات



جانب من المظاهرة



مظاهرات امام وزارة العدل



المحتجون ينظفون المنطقة المحيطة بوزارة العدل