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صور.. مزارعو الوجه القبلى يعرضون تجاربهم فى الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:05 م
صور.. مزارعو الوجه القبلى يعرضون تجاربهم فى الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه المزارعون يعرضون تجارب الرى الحديث
كتبت أسماء نصار

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افتتحت وزارة الموارد المائية والرى، أعمال اليوم الثانى لورشة عمل تقييم التجارب المميزة فى الرى الحديث لـ 32 مزارع من محافظات الوجه القبلى المشاركين فى المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه للمزارعين "حافظ عليها ...تلاقيها" والتى ينظمها قطاع التخطيط بوزارة الرى مع الإتحاد الأوروبى من خلال مشروع EU WATER STARS .


ودارت المناقشات بين لجنة التحكيم والمزارعين فى مزايا الرى الحديث وتكلفته وتعظيم الإنتاجية وترشيد المياه وكيفية نشر التجارب بالمحافظات المختلفة لتطبيق الرى الحديث والاستفادة من تجارب التصدير وتنوع الاستثمار.

واستمر المزارعون فى عرض تجاربهم لليوم الثانى على التوالى، واستكملت لجنة التقييم أعمالها لاختيار أنسب وأفضل التجارب الزراعية.

ويقدم مشروع "ووتر ستار" الدعم للمزارعين عن طريق تبادل الزيارات الميدانية بين المزارعين فى المحافظات المختلفة للتعرف على التجارب الناجحة التى قام بها الكثير من المزارعين لتطوير نظم الرى بالأراضى القديمة، وذلك على مستوى الترع الفرعيه، و تطوير المساقى التى ساهمت فى ترشيد استخدام مياه الرى والحفاظ على نوعيتها من التلوث و زيادة انتاجية المحصول وتقليل نفقات تشغيل وحدات طلمبات رفع المياه إلى أراضيهم وكذلك زيادة المساحات المنزرعة باستخدام نظم الرى بالرش والتنقيط.

الجدير بالذكر أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة المزارعين المتعلقة بأفضل الممارسات الزراعية الناجحة فى ترشيد مياه الرى وزيادة الانتاجية للفدان وتحقيق أعلى فائدة مادية وزيادة المساحات المنزرعة لصالح المزارعين، وذلك ضمن المسابقة القومية للمياه "حافظ عليها..تلاقيها" المرتبطة بفعاليات الحملة الإعلامية لترشيد استهلاكات المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث والتعديات، وتشمل زيارات ميدانية بين المزارعين فى محافظات مختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال استخدام نظم الرى المطور بالتعاون مع قطاع تطوير الرى بتلك المحافظات.

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