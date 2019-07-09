سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

صور.. مبادرة "كلنا واحد" تهزم جشع التجار وتعرض السلع الغذائية المخفضة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:40 م
صور.. مبادرة "كلنا واحد" تهزم جشع التجار وتعرض السلع الغذائية المخفضة مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" وتم بالتنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وحرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، حيث واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرعا على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

 
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

سلع مخفضة الأسعار
سلع مخفضة الأسعار

سيارت تحمل سلع مخفضة الأسعار
سيارت تحمل سلع مخفضة الأسعار

شوادر كلنا واحد
شوادر كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد توفر السلع المخفضة
مبادرة كلنا واحد توفر السلع المخفضة

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
  

كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

توفير السلع مخفضة

سلع غذائية مخفضة الاسعار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة