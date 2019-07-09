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صور.. انتشار أمنى مكثف أمام البرلمان النيجيرى بعد إطلاق نار

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 08:38 م
صور.. انتشار أمنى مكثف أمام البرلمان النيجيرى بعد إطلاق نار الشرطة النيجيرية
وكالات

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شهد المنطقة المحيطة بالبرلمان النيجيرى حالة من الاستنفار الأمنى، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما تم إغلاقه على إثر إطلاق نار.

قال متحدث باسم الحركة الإسلامية في نيجيريا، وهي جماعة شيعية، لرويترز، إن الشرطة النيجيرية أطلقت النار على محتجين تابعين للحركة أمام المجلس الوطني (البرلمان) في أبوجا اليوم الثلاثاء، لكن المحتجين لم يردوا عليهم.

وأُغلق مبنى البرلمان بعد ظهر اليوم عقب إطلاق النار. ولم ترد الشرطة حتى الآن على طلبات للتعليق.
 
إساءة للرئيس النيجيرى على الجدران
إساءة للرئيس النيجيرى على الجدران
إطلاق الناريدمر زجاج أحد السيارات
إطلاق الناريدمر زجاج أحد السيارات
الشرطة النيجيرية
الشرطة النيجيرية
جانب من المشهد
جانب من المشهد
سيارة تدمرت بسبب إطلاق النار
سيارة تدمرت بسبب إطلاق النار
شعارات مناهضة للرئيس النيجيرى
شعارات مناهضة للرئيس النيجيرى
قوات الأمن النيجيرية
قوات الأمن النيجيرية
قوات الشرطة أمام مقر البرلمان النيجيرى
قوات الشرطة أمام مقر البرلمان النيجيرى

 


نيجيريا

البرلمان النيجيرى

استنفار أمنى

الشرطة النيجيرية

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