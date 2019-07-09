صور.. انتشار أمنى مكثف أمام البرلمان النيجيرى بعد إطلاق نار

وكالات

شهد المنطقة المحيطة بالبرلمان النيجيرى حالة من الاستنفار الأمنى، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما تم إغلاقه على إثر إطلاق نار.

قال متحدث باسم الحركة الإسلامية في نيجيريا، وهي جماعة شيعية، لرويترز، إن الشرطة النيجيرية أطلقت النار على محتجين تابعين للحركة أمام المجلس الوطني (البرلمان) في أبوجا اليوم الثلاثاء، لكن المحتجين لم يردوا عليهم.

وأُغلق مبنى البرلمان بعد ظهر اليوم عقب إطلاق النار. ولم ترد الشرطة حتى الآن على طلبات للتعليق.



إساءة للرئيس النيجيرى على الجدران



إطلاق الناريدمر زجاج أحد السيارات



الشرطة النيجيرية



جانب من المشهد



سيارة تدمرت بسبب إطلاق النار



شعارات مناهضة للرئيس النيجيرى



قوات الأمن النيجيرية