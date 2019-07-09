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صور.. المكسيك تعثر على مهاجرين داخل شاحنة باستخدام الأشعة السينية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:00 ص
صور.. المكسيك تعثر على مهاجرين داخل شاحنة باستخدام الأشعة السينية العثور على مهاجرين داخل شاحنة باستخدام الأشعة السينية
كتب وكالات

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أعلنت السلطات المكسيكية، اعتقال مجموعة مكونة من 51 مهاجرا غير شرعى كانوا على متن شاحنة مكتظة فى ولاية زاكاتيكاس شمال البلاد.

وقالت وزارة الأمن العام المكسيكية فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن " العملية جرت فى منطقة كونسيبسيون ديل أورو عندما عثرت قوات الأمن المزودة بأجهزة للكشف بالأشعة السينية على أشخاص عدة كانوا على متن شاحنة" .

وأضافت أن "الأجانب الـ51 معظمهم من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور ونيكاراجوا والإكوادور، وبينهم 21 قاصرا" ، مشيرة إلى أنه ستتم إعادتهم جميعها إلى بلدانهم.

وأفاد البيان بأن قوات الأمن اعتقلت خلال العملية سائق الشاحنة، الذى كان ينقل المهاجرين غير الشرعيين وبحوزته 225 ألف بيزو (أى ما يعادل 11800 دولار) نقدا.

وارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المكسيك إلى الولايات المتحدة بشكل حاد منذ أكتوبر 2018، ما أدى إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وجارتها الجنوبية.

 

 

 


أخبار المكسيك

المكسيك

مهاجرين

شاحنة

الأشعة السينية

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